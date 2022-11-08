ضبط 8 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في جرش

الوكيل الإخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه اليرموك - مياه جرش حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في محافظة جرش -بليلا بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة برفقة قوات أمنية من مديرية الأمن العام - والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حيث تم فصل ٨ اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية تسحب المياه يوميا بطريقة مخالفة ٣ منها لتزويد صهاريج مياه وبيعها بطريقة مخالفة والتي تؤثر على حصص مناطق جرش.

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وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة بليلا جرش حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة/ سلطة المياه بمرافقة أمنية ضبط الاعتداءات وفصلها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.



وثمنت وزارة المياه والري جهود مديرية الأمن العام وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، مشددة على انها ستواصل اجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.