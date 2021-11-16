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الثلاثاء، 16-11-2021 06:27 م

ضبط 9 مروجين للمخدرات في 6 مداهمات - صور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال حملاتها المستمرة على تجار ومروجي المواد المخدرة فقد نفذت امس عدة مداهمات على تجار ومروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة وألقت القبض خلالها على 9 مروجين وتجار للمواد المخدرة وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة ومتفرقة من المواد المخدرة وستة اسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكية .

ففي العاصمة أُلقي القبض على شخص مروج يُصنف من أكبر مروجي مادة الحشيش الصناعي الجوكر القاتلة بعد ان ضُبط 1 كغم من مادة الجوكر كان قد استوردها ذلك الشخص وحاول إدخالها للمملكة عن طريق البريد ، وجرى بعد تحديد مكان وجوده القاء القبض عليه وضُبط بحوزته ثلاثة اسلحة نارية اثنان منها اوتوماتيكية وكمية اخرى من مادة الجوكر .

فيما نُفذت في محافظة معان مداهمة لاحد المنازل الذي يستخدمه المروجون لممارسة نشاطهم الجرمي وأُلقي القبض داخله على اربعة مروجين وبحوزتهم 10 الاف حبة مخدرة وكفان ونصف من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري .

اما في محافطة المفرق فقد نُفذت مداهمتان لمروجين أُلقي القبض في الاولى على المروج بعد ان ابدى مقاومة للقوة وضُبط بحوزته  1 كغم من مادة الكريستال المخدرة و6 الاف حبة مخدرة ، فيما أُلقي القبض على المروج الثاني وضبط بحوزته كمية متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .

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وفي غرب محافظة اربد القي القبض على مروج للمواد المخدرة ومصنف بالخطير بعد ان ابدى مقاومة للقوة .

كما ضُبطت 3 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال والحبوب بحوزة مروج بعد مداهمته داخل منزله في احدى مناطق محافظة البلقاء .

 

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