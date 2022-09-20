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الثلاثاء، 20-09-2022 05:43 م

ضبط 996 استخداماً غير مشروع للمياه بمحافظات الشمال منذ بداية العام

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الوكيل الاخباري - حررت شركة مياه اليرموك منذ بداية الحالي وحتى نهاية آب الماضي 996 ضبطاً باستخدامات غير مشروعة زادت قيمة مستحقات غراماتها كأثمان مياه عن 554 ألف دينار.

وقال مدير عام الشركة، المهندس منتصر المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تلك الضبوطات توزعت على مختلف مناطق خدمة الشركة بمحافظات الشمال: إربد، وجرش، وعجلون، والمفرق، مشيراً إلى أن كميات المياه المقدر استخدامها جراء تلك الاعتداءات تصل لنحو 198 ألف متر مكعب.

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