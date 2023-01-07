السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

ضريبة الدخل : الانضمام لنظام الفوترة يحقق مزايا وإيجابيات لمستخدميه

غامبيا.. تحبط محاولة انقلاب عسكري وتتهم 8 عسكريين بتنظيمها

4 إصابات بحادث سير قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - فيديو

معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر مغلق غدا

ستولتنبرغ: التعاون الروسي الصيني تهديد للنظام العالمي!

ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 80 مليون م3

رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يعتزم وضع حد لـ"تبذير" واشنطن

التربية: تعميم "ملاجئ المدارس" اعتيادي والمقصود به مراكز الإيواء خلال فصل الشتاء

أسواق الطاقة تبدأ 2023 بأكبر هبوط أسبوعي منذ أعوام

واشنطن تضغط على روما لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي

السبت، 07-01-2023 02:51 م

ضريبة الدخل : الانضمام لنظام الفوترة يحقق مزايا وإيجابيات لمستخدميه

63b95c79ea07b


الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، السبت، إن ميزات نظام الفوترة الوطني سيلمسها كل مكلف ينضم إلى هذا النظام، وستكون هذه الميزات دافعا لغيرهم من المكلفين غير الملزمين للانضمام إليه طوعيا.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء أبو علي بالمساعدين ومدراء المديريات ورؤساء أقسام التدقيق في دائر ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طلب منهم تقديم جميع الخدمات اللازمة ومعالجة أي تحديات تواجه الشركات والمنشآت والمؤسسات والأفراد في إجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.


ودعا إلى تقديم الدعم الفني الذين يحتاجون إليه أثناء إجراءات الانضمام أو ربط أنظمتهم المحاسبية بمختلف أنواعها وأشكالها على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ac3a9cb7-5g-1

إنتاج: الأردنّ تفوق في 2022 بإدخال الجيل الخامس

88888

4 إصابات بحادث سير قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - فيديو

ina lelah w ilayhi raji3oun

قاضي القضاة ينعى القاضي علي العبابنة

M63A2668

ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 80 مليون م3

M63A8879

التربية: تعميم "ملاجئ المدارس" اعتيادي والمقصود به مراكز الإيواء خلال فصل الشتاء

0L5A4647

قانون انتخاب 2022 يُضاعف فرص المرأة التمكينية بالمشاركة السياسية

أخبار متعلقة
122022111523839072152

دوام مديريات الضريبة أيام السبت حتى نهاية العام

319046479_462152719425283_414172684872796154_n

الحكومة: سنقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في قطاع النقل

296733

الحكومة: حجب الخدمة عن تطبيقات النقل غير المرخصة

149628

الأمن يحقق بعد العثور على عشريني متوفياً بمنزله في إربد

319164119_179734997989156_3226694446778995938_n

28.36 % نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة 3 عصراً

1670673549436

الأعلى للسكان : تحديات سكانية تشهدها المملكة