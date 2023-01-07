ضريبة الدخل : الانضمام لنظام الفوترة يحقق مزايا وإيجابيات لمستخدميه

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، السبت، إن ميزات نظام الفوترة الوطني سيلمسها كل مكلف ينضم إلى هذا النظام، وستكون هذه الميزات دافعا لغيرهم من المكلفين غير الملزمين للانضمام إليه طوعيا.

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جاء ذلك خلال لقاء أبو علي بالمساعدين ومدراء المديريات ورؤساء أقسام التدقيق في دائر ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طلب منهم تقديم جميع الخدمات اللازمة ومعالجة أي تحديات تواجه الشركات والمنشآت والمؤسسات والأفراد في إجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.



ودعا إلى تقديم الدعم الفني الذين يحتاجون إليه أثناء إجراءات الانضمام أو ربط أنظمتهم المحاسبية بمختلف أنواعها وأشكالها على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.