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الجمعة، 30-04-2021 01:23 م

ضريبة الدخل: القانون يجيز تقديم اقرارات دخل 2020 حتى يوم الأحد المقبل

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الوكيل الاخباري - أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه بإمكان مكلفي ضريبة الدخل الذين لم يتمكنوا من تسليم اقرارات الضريبة للسنة المالية 2020، تقديمها الكترونياً اليوم الجمعة، وهو اخر موعد في الفترة القانونية، اضافة الى يومي السبت والأحد المقبلين.

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واشارت الدائرة إلى أن التقديم خلال هذه المدة يعتبر ضمن الفترة القانونية ولا يترتب عليه أي غرامات أو اضافات وذلك لمصادفة اخر يوم في الفترة القانونية لتقديم الاقرار عطلة رسمية ويعتبر أول يوم دوام متمم للفترة القانونية حسب أحكام المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.


ودعت الدائرة في ردها على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، المكلفين في حال حاجتهم للمساعدة في تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً، الى التواصل مع هاتف مركز الاتصال الضريبي على الأرقام 4624577 - 06 ، أو من خلال خدمة (الواتساب) على رقم 0798818810 او على البريد الالكتروني للدائرة في حال حاجتهم لأي مساعدة يتطلب الحصول عليها [email protected] .


كما ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل الكترونياً قبل نهاية يوم بعد غد الأحد تجنباً لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.


وكانت الدائرة، قد أتاحت للشركات والمؤسسات الفردية والمنشآت التي لم تتمكن من اعداد بياناتها المالية بصورة اصولية تقديم مسودة عن هذه البيانات وتسليمها مع اقرار ضريبة الدخل قبل نهاية يوم بعد غد الأحد على ان يتم تسليم البيانات الأصولية قبل نهاية شهر حزيران المقبل.


--(بترا)

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