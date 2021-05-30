ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى ضرورة تحديث عناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم الخلوية لدى الدائرة إلكترونياً فور حدوث أي تغيير عليها.

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قالت في بيان لها الأحد، إن ذلك يأتي لتمكين الدائرة من إدامة التواصل معهم في كل ما يتعلق بشؤونهم الضريبية لاسيما تبليغ الإشعارات والقرارات والمطالبات الضريبية وأي كتب صادرة عن الدائرة لتجنبهم أي تبعات قانونية.



وبينت الدائرة أن تحديث العناوين يتضمن التحديث من حيث الموقع الجغرافي والعنوان البريدي والهاتف الأرضي والخلوي وصندوق البريد والرمز البريدي والبريد الإلكتروني الخاص بكل مكلف لإدامة التواصل معهم في كل ما يعنيهم ضريبياً.



وأكدت الدائرة على ضرورة تحديث أرقام الهواتف الخلوية الخاصة بكل مكلف لغايات التواصل معه إلكترونياً لإيصال رسالة SMS حال حدوث أي حركة على ملف المكلف الضريبي و لاستقبال الرسائل الالكترونية والخلوية التي ترسلها الدائرة للمكلفين للتوعية والتثقيف والإرشاد والتذكير.



يذكر أن الدائرة قد وفرت إمكانية تعديل وتحديث العناوين وأرقام الهواتف الخلوية للمكلفين على أيقونة الخدمات الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني على الرابط www.istd.gov.jo.