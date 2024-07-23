الثلاثاء 23-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ضريبة الدخل تستكمل إجراءات اعتماد التوقيع الإلكتروني

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:59 م

ضريبة الدخل تستكمل إجراءات اعتماد التوقيع الإلكتروني

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الوكيل الإخباري - استكملت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لاعتماد التوقيع الرقمي على التقارير ومذكرات التدقيق وفقا لخطتها للتحول الرقمي والتي تتطلب وجود توقيع رقمي معتمد.

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ووفرت الدائرة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، محطة لتطبيق "سند" في مبنى الإدارة العامة لمساعدة الموظفين والمنابين الضريبين والمدققين لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند.


وستعمل الدائرة بعد تفعيل الموظفين والمنابين لهوياتهم الرقمية على تطبيق سند، باعتماد التوقيع إلكترونيا على أي تقارير ومذكرات تدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.


وتدعو الدائرة جميع المنابين ضريبيا والمدققين الذين لم يقوموا حتى الآن بتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند، إلى مراجعة محطة سند المتواجدة في مبنى الإدارة العامة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند.

 




 

 


 

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