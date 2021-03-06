السبت 06-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز لوزير الصحة نذير عبيدات

الامن يكشف حقيقة فيديو المشاجرة الجماعية ودهس أحد الأشخاص - صورة

الكشف عن موعد إنهاء البنية التحتية للباص السريع

العثور على محفظة في الصويفية

قرار عاجل لوزير الصحة نذير عبيدات

التربية توضح بشأن امتحانات طلبة المدارس

إربد : 87 مليون دولار صادرات شهر شباط الماضي

طائرات مراقبة جوية في محميتي ضانا والموجب للحد من الاعتداءات

3 جرائم مروعة تشغل الرأي العام في المملكة

البلقاء التطبيقية : تغيير مسمى عمادة البحث العلمي

السبت، 06-03-2021 02:34 م

طائرات مراقبة جوية في محميتي ضانا والموجب للحد من الاعتداءات

WhatsApp-Image-2021-03-06-at-2.11.27-PM
أرشيفة


الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، طائرات "درون"، وذلك حماية ومراقبة التنوع الحيوي والحد من الاعتداءات في محميتي ضانا والموجب.

وقالت الجمعية في بيان إنها "نظمت بالتعاون والتنسيق والشراكة مع مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حفل إطلاق طائرات المراقبة الجوية (درون) في كل من محميتي ضانا للمحيط الحيوي والموجب للمحيط الحيوي"، وذلك للإحتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وقال مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي عامر الرفوع ، إن "تسير طائرات الدرون للمراقبة يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، بهدف حماية ومراقبة التنوع الحيوي والحد من الاعتداءات على المحميات والصيد الجائر وتنفيذ بعض الدراسات الفنية خاصة وأن مساحة المحميتين كبيرة تضاريسها جبلية وصعبة".

اضافة اعلان
 

وأوضح الرفوع أن "وجود الطائرات المسيرة سيعزز من الرقابة الجوية على مناطق واسعة من مساحة المحميتين وهو ما يسهم في تطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في خدمة التنوع الحيوي في الأردن، وللتعامل مع الظروف البيئية بكل كفاءة واقتدار وصولاً إلى الحفاظ على مقدرات الوطن وصون مكتسباته".

وتابع أن إطلاق طائرات "درون" سيتم ضمن خطة المراقبة والحماية المتبعة في محميتي ضانا والموجب، لضمان مراقبة التنوع الحيوي في المحميتين والحد من الاعتداءات والصيد الجائر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620201883125797109930

ايعاز لوزير الصحة نذير عبيدات

320212152619231234226

الامن يكشف حقيقة فيديو المشاجرة الجماعية ودهس أحد الأشخاص - صورة

4-4 (1)

الكشف عن موعد إنهاء البنية التحتية للباص السريع

320212215957263321490

قرار عاجل لوزير الصحة نذير عبيدات

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح بشأن امتحانات طلبة المدارس

وزارة الصحة3

قرار بإغلاق العيادات الخارجية والغاء العمليات في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار متعلقة
1

تحرير 2264 مخالفة لقانون الدفاع بعد إعادة الانتشار الأمني

2202114222637195833088

‏‏إصابة ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات بعد مقاومة لمداهمة أمنية

55

انتشار أمني مكثف في جميع المحافظات

120211916025394969959

البحث عن شخصين طعنا موظفا داخل بلدية الجيزة

220211131240941043164

وزير الداخلية : تشديد على أوامر الدفاع

1202122155419174791866

الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد