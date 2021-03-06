طائرات مراقبة جوية في محميتي ضانا والموجب للحد من الاعتداءات

الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، طائرات "درون"، وذلك حماية ومراقبة التنوع الحيوي والحد من الاعتداءات في محميتي ضانا والموجب.



وقالت الجمعية في بيان إنها "نظمت بالتعاون والتنسيق والشراكة مع مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حفل إطلاق طائرات المراقبة الجوية (درون) في كل من محميتي ضانا للمحيط الحيوي والموجب للمحيط الحيوي"، وذلك للإحتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.



وقال مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي عامر الرفوع ، إن "تسير طائرات الدرون للمراقبة يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، بهدف حماية ومراقبة التنوع الحيوي والحد من الاعتداءات على المحميات والصيد الجائر وتنفيذ بعض الدراسات الفنية خاصة وأن مساحة المحميتين كبيرة تضاريسها جبلية وصعبة".

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وأوضح الرفوع أن "وجود الطائرات المسيرة سيعزز من الرقابة الجوية على مناطق واسعة من مساحة المحميتين وهو ما يسهم في تطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في خدمة التنوع الحيوي في الأردن، وللتعامل مع الظروف البيئية بكل كفاءة واقتدار وصولاً إلى الحفاظ على مقدرات الوطن وصون مكتسباته".



وتابع أن إطلاق طائرات "درون" سيتم ضمن خطة المراقبة والحماية المتبعة في محميتي ضانا والموجب، لضمان مراقبة التنوع الحيوي في المحميتين والحد من الاعتداءات والصيد الجائر.



