طائرات F16 وأسلحة مدفعية وهاون.. تفاصيل "زئير الأسود" بالمنطقة العسكرية الشمالية اليوم

الوكيل الإخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مجريات التمرين التعبوي "زئير الأسود"، الذي نفذه لواء الاميرة عالية الآلي/48، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عسكرية من القائمين على التمرين، الذي نُفذ في أحد ميادين التدريب المخصصة ــ قصر طوبة، تضمنت مراحل سير التدريب الجماعي لمرتبات اللواء وأسلحة الإسناد الملحقة به، والتي بُنيت على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف التدرب على مختلف المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية، وكيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ، وصولاً للأهداف المرجوة في ظروف مشابهة للعمليات الحقيقية وبشكل واقعي.



واشتمل التمرين الذي جاء بمشاركة العنصر النسائي من السرية النسائية للمنطقة العسكرية الشمالية وسلاح الجو الملكي، على دفاع بنظام المجموعات الصغيرة، وتفجيرات هندسية ورمايات من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورمايات بصواريخ جافلين، ورمايات "آر بي جي" ومدفعية وهاون، بإسناد من طائرات F16 المقاتلة، وطائرات عمودية، إضافةً إلى طائرات الاستطلاع، حيث أظهر المشاركون في التمرين مستوىً متميزاً ودقة عالية في إصابة الأهداف.



ويأتي هذا التمرين، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.