الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية تعلن نتائج مناقشة أسئلة امتحان رياضيات التوجيهي

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

نقابة الأطباء تعلن عن وظيفة شاغرة

نائب الملك يزور وزارة الداخلية ويترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية

أبو حمزة: سنعامل أسرى الاحتلال بهذه الطريقة

طائرات F16 وأسلحة مدفعية وهاون.. تفاصيل "زئير الأسود" بالمنطقة العسكرية الشمالية اليوم

الامن العام يكشف حقيقة فيديو اطلاق النار على شخص ويهيب بالمواطنين

الصفدي يحذر من استمرار تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن

اصابات بحادث تدهور مركبة في عمان

ندوة تناقش تداعيات حرب غزة على الموارد والبيئة

الأربعاء، 03-07-2024 05:59 م

طائرات F16 وأسلحة مدفعية وهاون.. تفاصيل "زئير الأسود" بالمنطقة العسكرية الشمالية اليوم

638556229838685666


الوكيل الإخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مجريات التمرين التعبوي "زئير الأسود"، الذي نفذه لواء الاميرة عالية الآلي/48، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عسكرية من القائمين على التمرين، الذي نُفذ في أحد ميادين التدريب المخصصة ــ قصر طوبة، تضمنت مراحل سير التدريب الجماعي لمرتبات اللواء وأسلحة الإسناد الملحقة به، والتي بُنيت على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف التدرب على مختلف المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية، وكيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ، وصولاً للأهداف المرجوة في ظروف مشابهة للعمليات الحقيقية وبشكل واقعي. 


واشتمل التمرين الذي جاء بمشاركة العنصر النسائي من السرية النسائية للمنطقة العسكرية الشمالية وسلاح الجو الملكي، على دفاع بنظام المجموعات الصغيرة، وتفجيرات هندسية ورمايات من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورمايات بصواريخ جافلين، ورمايات "آر بي جي" ومدفعية وهاون، بإسناد من طائرات F16 المقاتلة، وطائرات عمودية، إضافةً إلى طائرات الاستطلاع، حيث أظهر المشاركون في التمرين مستوىً متميزاً ودقة عالية في إصابة الأهداف.


ويأتي هذا التمرين، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8879

التربية تعلن نتائج مناقشة أسئلة امتحان رياضيات التوجيهي

1720015027438

حوارية في السلط حول قانون الانتخاب

file (14)

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

56f3f7620736c9c5a0c8a5419b897294

نقابة الأطباء تعلن عن وظيفة شاغرة

1720019967646

وزيرة الثقافة تفتتح ورشة عمل حول تعزيز الوصول إلى المعلومات

1720019613860

نائب الملك يزور وزارة الداخلية ويترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية

أخبار متعلقة
34485672_2069312703291354_3694588575199789056_n

بلدية جرش توقع اتفاقية تطوير خدمات مجمع انطلاق القيروان

1717860647633

العقبة.. تطور ملحوظ في جميع القطاعات

image (7)

ولي العهد لنشامى المنتخب: شكرا لكم بحجم ما أسعدتمونا

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية_2

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحصل على الجائزة الذهبية لزيت الزيتون في دبي

1717435925608

تحديد أماكن ذبح الأضاحي في مناطق لواء الوسطية

GPUIstWXAAAuLP3-1735x1157

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة