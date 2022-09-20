طائرة بولندية تحمل 189 سائحا تصل إلى العقبة

الوكيل الإخباري - حطت في مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، اليوم الثلاثاء، طائرة "تشارتر" قادمة من بولندا تحمل على متنها 189 سائحا بولنديا، بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

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وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، "أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى المملكة بقصد السياحة".



وقال إن "استقبال الطائرة السياحية اليوم في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والاثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويساهم بدوران عجلة الحركة السياحية".



مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أوضح أن "هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية، بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة".



وأضاف أن "الهيئة قامت باتباع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض، بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة".

