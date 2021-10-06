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الأربعاء، 06-10-2021 10:37 م

طالبات مدرسة بنت عدي الثانوية يحتفلن بيوم المعلم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - احتفلت مدرسة بنت عدي الثانوية التابعة لتربية لواء الجامعة، اليوم الأربعاء، بيوم المعلم، تكريماً لدوره في تعليم الأجيال والارتقاء بمستوى الخدمة التربوية والتعليمية والاستمرار في عطائهم وبذل الجهود في تعليم الطلبة.

وقدمت طالبات المدرسة لمعلماتهن باقات الورد تلفها أجمل عبارات التهنئة بيوم المعلم، إضافة الى عمل دروع تذكارية من صناعة الطالبات للمعلمات خلال الاحتفالية التي شاركت بها إدارة المدرسة والمعلمات والطالبات.

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