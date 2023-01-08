طالبان من التكنولوجيا يصممان برنامجا يُعنى بالرعاية الصحية الإلكترونية للحيوانات

الوكيل الاخباري - صمَّم الطالبان عبد الرحمن المومني، ويارا الكتوت من كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا، برنامجاً يعنى بربط وتوثيق الرعاية الصحية والسجلات الطبية البيطرية للحيوانات (Vet Care).



وبحسب بيان عن الجامعة، اليوم الأحد، فإن المنصة الإلكترونية (Vet Care) تهدف إلى زيادة فعالية الإدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري في الرعاية الصحية المقدمة للحيوانات والوصول بها إلى أفضل المعايير وتحسين إجراءات سير العمل، التي ستنعكس بشكل إيجابي على صحة الحيوان.

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