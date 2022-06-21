طالبة أردنية تحصل على 100% بامتحان الثانوية في قطر

الوكيل الإخباري -

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفوق الطالبة الأردنية نور مراد منصور أحمد المحاسنة والتي حصلت على علامة كاملة 100% في شهادة الثانوية العامة فرع علمي في قطر.

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وبحسب رصد "الوكيل الإخباري" كانت الطالبة الأردنية نور من بين 24 طالبًا حصلوا على نسبة 100% في الثانوية العامة بالمسار العلمي وفق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية.



ودرست الطالبة نور الثانوية العامة في مدرسة الخور الثانوية للبنات.

ووفقا للنتائج التي أعلنتها الوزارة، بلغت نسبة النجاح في المسار العلمي 89.11 بالمئة.



وكانت الوزارة نشرت نتائج الثانوية العامة أمس الاثنين الموافق 20 حزيران 2022 .



التالية أسماء الأوائل في قطر:



