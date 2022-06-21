الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التضخم يرتفع في المملكة ويصل إلى 2.97%

الأمن يحذر من التعامل مع شركات بورصات وهمية

إعادة كامل الأحمال بعد انقطاع جزئي للتيار الكهرباء جنوب عمان

بنوك الإمارات التي تقدم أفضل معدلات الرهن العقاري

توزيع الكهرباء: طائر سبّب انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشوبك - صور

بيان من السفارة الامريكية في عمّان حول مقابلات تأشيرات الزيارة

طالبة أردنية تحصل على 100% بامتحان الثانوية في قطر

الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالدين

وكلاء السياحة تُحذر من جهات غير مرخصة تبيع برامج سياحية في المملكة

العقبة : ندوة عن الشباب في فكر جلالة الملك

الثلاثاء، 21-06-2022 02:00 م

طالبة أردنية تحصل على 100% بامتحان الثانوية في قطر

تتتت


الوكيل الإخباري -
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفوق الطالبة الأردنية نور مراد منصور أحمد المحاسنة والتي حصلت على علامة كاملة 100% في شهادة الثانوية العامة فرع علمي في قطر.

اضافة اعلان


وبحسب رصد "الوكيل الإخباري" كانت الطالبة الأردنية نور من  بين 24 طالبًا حصلوا على نسبة 100% في الثانوية العامة بالمسار العلمي وفق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية.


ودرست الطالبة نور الثانوية العامة في مدرسة الخور الثانوية للبنات.
ووفقا للنتائج التي أعلنتها الوزارة، بلغت نسبة النجاح في المسار العلمي 89.11 بالمئة.


وكانت الوزارة نشرت نتائج الثانوية العامة أمس الاثنين الموافق 20 حزيران 2022 .


التالية أسماء الأوائل في قطر: 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
289775535_333871405583494_2969285420475169893_n

الصحة تكشف الأعراض التي يعاني منها مدمن المخدرات

tm_4

الأمن يحذر من التعامل مع شركات بورصات وهمية

820212594925126633432

إعادة كامل الأحمال بعد انقطاع جزئي للتيار الكهرباء جنوب عمان

0L5A8804

توزيع الكهرباء: طائر سبّب انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشوبك - صور

A06A858D-B414-4C48-9F21-0191EE70BC17

بيان من السفارة الامريكية في عمّان حول مقابلات تأشيرات الزيارة

ضع استراتيجية وميزانية لاختيار الكبش

الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالدين

أخبار متعلقة
M63A8879

التربية تنهي ترتيبات امتحان التوجيهي والنتائج بنهاية آب

72b7faf5-خروف-بلدي

الخراف البلدية الأردنية مطلوبة في قطر

4PMr5V5FgyDu9tqVGgAzCnhkWicUo7WiW9ie7Km5

قطر تخصص 1000 وظيفة للأردنيين خلال ثلاث سنوات مقبلة

w

وزير العمل : زيادة فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص القطري

4202217112832858914163

التربية توضح تفاصيل تطوير مناهج التوجيهي

Dq9l19FGlKBJxl08juvB7Pv6NJrWNnoxHlbNBxGP

وزير العمل: القطاع الخاص القطري مهتم بتوظيف الأردنيين