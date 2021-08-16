طالبة من الأوائل تشعل مواقع التواصل ووزير التربية يفاخر بها

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - من الإرادة والتصميم استطاعت ان تصل كفيفة إلى طموحها ، حيث حصلت طالبة من ذوي التحديات على المركز الخامس بالفرع الأدبي في امتحانات التوجيهي ، وبالرغم من أنها لا ترى النور لكنها رأت المستقبل بإصرار وإرادة .

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واليوم يفتخر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس بالطالبة مايا الجدعان بحصولها على معدل 99,1 بالفرع الأدبي والتي استطاعت ان تخطو بخطوات ثابته نحو التميز، حيث أثنى على جهودها بالرغم من تحديها .

الطالبة صيرت الألم أمل وصيرت من الضعف قوة ، ليتم الإعلان عن اسمها باعتزاز ، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطالبة ، وأضحت أيقونة للتحدي للوصول إلى الهدف التي أرادت .