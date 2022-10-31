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الإثنين، 31-10-2022 07:06 م

طالبة من مدرسة قصر الحلابات تحصد المركز الثالث بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - حصدت الطالبة إيلاف بني صخر من مدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة، المركز الثالث في مسابقة "الأسبوع العربي للبرمجة" في دورتها الثانية حول الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة، والتي أقيمت في تونس الشهر الحالي.

وقالت الطالبة بني صخر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إنها اختيرت لتمثيل الأردن في المسابقة التي تعقدها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) عن الفئة العمرية بين 12 إلى 15 سنة، وشارك فيها أكثر من مليوني طالب من الوطن العربي ونحو 6 آلاف مدرسة، وأكثر من 50 ألف مدرّس.

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