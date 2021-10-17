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الأحد، 17-10-2021 09:26 م

طالبتان من آل البيت تفوزان بذهبية بمسابقة ريتش

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الوكيل الاخباري - فازت طالبتان مع جامعة آل البيت، أمس السبت، بالميدالية الذهبية في مسابقة برنامج "ريتش" للحلول التكنولوجية الريادية في مجال الصحة.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنّ الطالبتين آية شديفات و مجد العزة فازتا بالميدالية الذهبية ضمن فريق مشترك مع طلبة من جامعة أريزونا الأميركية ضمن مسابقة مشروع ريتش الذي ترأسه الجامعة الهاشمية بالشراكة مع جامعات أردنية وعراقية وأميركية.

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