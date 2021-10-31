طالب بجامعة الزرقاء يحقق المركز الثاني بمسابقة خاصة بالفضاء

الوكيل الإخباري - نجح الطالب زيد العطل من قسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الزرقاء وضمن الفريق الشبابي "Observatory"، بالحصول على المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة تصميم مركبة خاصة بالفضاء.

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وقالت الجامعة في بيان صحافي اليوم الأحد إن المسابقة تنظم بمبادرة من وكالة الفضاء الاردنية للأبحاث (جسري) ومنصة زنك الإبداعية (زينك) للوصول إلى فكرة صناعة "روفر" لدراسة سطح المريخ، اضافة الى دراسة طبيعة الغازات المتواجدة في كوكب المريخ ، ومدى فعالية وواقعية التجربة.



وتأهلت أربعة فرق للمرحلة النهائية حيث عقدت تجاربها في منطقة وادي رم، أمام لجنة تحكيم محلية ودولية متخصصة في تصميم المركبات الفضائية ومركبات "الروفر".



وعلى صلة فازت الطالبة هنوية آدم، والتي تدرس تخصص التمريض في جامعة الزرقاء، بالمركز الاول في ماراثون عمان الدولي عن مسافة (21) كلم .



وعبر رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي عن فخره بطلاب الجامعة والإنجازات التي وصلوا إليها في مختلف الكليات، وسعيهم لتحقيق الأفضل دائما، مقدماً شكره لمجلس إدارة شركة التعليم والاستثمار ممثلا برئيس المجلس الدكتور محمود أبو شعيرة على دعمه المتواصل للجامعة بكلياتها وعمادتها وطلبتها.



من جهته قال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان إن الكلية دعمت وتابعت الطالب زيد العطل منذ المرحلة الأولى وعلى مدار سبعة أشهر متواصلة، مؤكدا تسخير الكلية لجميع امكانياتها أمام الطلبة لتحقيق المزيد من الابداع.



من جانبه، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة أن العمادة تدعم الطلبة لتنمية مواهبهم ليكونوا سفراء للجامعة في جميع الفعاليات، مقدما التهنئة للطالبة على هذا الانجاز ولمسؤولي شعبة النشاط الرياضي في الجامعة.