طالب حاصل على معدل 98.2 ولم يتم قبوله في الطب والتعليم العالي ترد

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، اليوم السبت، إن قبول الطلبة في الجامعات يعتمد على سيناريوهات عدة.

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وقال الخطيب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن قبول الطلبة في الجامعات الرسمية يعتمد على شروط منها، "الطلبة الذين حققوا متطلبات النجاح سابقا وتقدمو لامتحان الثانوية العامة 2021 لغايات رفع المعدل هؤلاء يتم تصنيفهم ضمن طلبة السنوات السابقة".

وأشار إلى انه يخصص 10% من المقاعد المقررة من كل كلية / تخصص للطلبة الاردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على ان لا يقل معدلهم عن الحد الادنى لمعدل قبول التنافسي في الكلية/ التخصص في العام الحالي، كما سيتم قبول الطلبة الناجحين في الثانوية العامة سابقا وتقدمو للامتحان 2021 بقصد رفع المعدل ضمن هذه النسبة المخصصة لطلبة السنوات السابقة على ان يقوم مجلس التعليم العالي بالنظر إلى زيادة النسبة المخصصة لهذه الفئة وفقا لنسبة عدد المتقدمين.

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من طالب معيد للثانوية العامة حاصل على معدل 98.2 ولم يتم قبوله في تخصص الطب.

جاء رد التعليم العالي على الشكوى أنه تم قبول الطالب على أساس بند الطلبة المعيدين ولا يحق له التقدم بطلب اعتراض.

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