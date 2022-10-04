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الثلاثاء، 04-10-2022 12:14 م

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء أن قبول الطلبة في الجامعات الرسمية يعتمد على شروط منها، "الطلبة الذين حققوا متطلبات النجاح سابقا وتقدمو لامتحان الثانوية العامة لغايات رفع المعدل هؤلاء يتم تصنيفهم ضمن طلبة السنوات السابقة".

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الاخباري" انه يخصص 5% من المقاعد المقررة من كل كلية لكل تخصص للطلبة الاردنيين "المعيدين لغايات رفع المعدل" .


وكان قد رصد "الوكيل الاخباري" شكوى من طالب معيد للثانوية العامة حاصل على معدل 98% ولم يتم قبوله في الجامعات الرسمية.


وجاء رد التعليم العالي على الشكوى أنه تم قبول الطالب على أساس بند الطلبة المعيدين ، بنسبة الـ 5% والتي طبقت سابقاً ، ولا ينافس الطالب المعيد على نفس مقاعد الطلبة النظاميين . 


يشار الى ان عدد من الطلبة المنتظمين على المقاعد الجامعية يلجأون الى اعادة امتحان الثانوية العامة لغايات رفع المعدل اما للقبول على نظام التنافس بدل الموازي ، او الانتقال من جامعة الى اخرى كانت فيها معدلات القبول اعلى من معدلهم بالأعوام السابقة .

 

 

 




 

 


 

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