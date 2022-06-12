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الأحد، 12-06-2022 08:51 م

طالب من مؤتة يحصل على المرتبة الأولى بمسابقة تحدي القراءة على مستوى العالم

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الوكيل الاخباري -  حصل الطالب عبدالله أبو خلف من كلية الطب في جامعة مؤتة السنة الأولى على المرتبة الأولى في مسابقة تحدي القراءة على مستوى العالم والتي جاءت ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز يضاف إلى مجموعة من الإنجازات المتتالية التي حققتها الجامعة مشيرا إلى أن الطالب الفائز قد حصد هذا الإنجاز بالرغم من العدد الكبير للمنافسين والبالغ عددهم 21 مليون طالب من كافة أنحاء العالم وقد تم تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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