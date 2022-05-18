طباعة نسخة جديدة من المصحف الهاشمي

الوكيل الإخباري - قال مصدر مطلع في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إنه قريباً سيتم الإنتهاء من الطبعة الجديدة للمصحف الهاشمي.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الطبعة الجديدة من المصحف الهاشمي سوف توزع في الأردن وفي الخارج.



وأكد أن لجان مختصة من وزارة الأوقاف أشرفت على الطباعة ضمن الأسس والمعايير الصحيحة.



وصدرت اول نسخه من المصحف الهاشمي تنفيذا لتوجيهات المغفور له الملك الحسين بن طلال الذي أمر بطباعته وأشرف على الطباعة بنفسه وكان من المصحف الحجم الصغير والمتوسط والكبير .

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