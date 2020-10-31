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السبت، 31-10-2020 06:02 م

طبيبة اردنية : لا تنتظروا حتى يدخل الحزن و الموت بيوت كل الاردنيين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجهت إحدى الطبيبات رسالة إلى الجهات المعنية طالبت خلالها باتخاذ كافة الإجراءات سريعاً لمواجهة وباء كورونا، قائلة أن الأطباء الآن " في عين العاصفة" والحالات في تزايد وهم بحاجة لكل طبيب و لكل ممرض و لكل فني تنفسية ولكل من يعمل في القطاع الصحي".
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وأضافت: "لا تنتظروا حتى يدخل الحزن و الموت بيوت كل الاردنيين ! كفانا، تدريب الأطباء والتمريض والفنيين وتعيين كل العاطلين عن العمل منهم هذا وقته، الامتياز وطلاب الطب يمكنهم على الأقل متابعة الحالات في العزل المنزلي عن طريق التلفون".

وتابعت: "العديد من اخصائيي العناية الحثيثة ممكن ان يساعدوا عن طريق telemedicine !، غياب التخطيط السابق اوقعنا في هذه المصيبه ، لا نملك الا الالتزام بالكمامات و التباعد و تعقيم الايدي و عدم التأخر في العلاج .

وختمت تقول: "افتحوا مستشفيات ميدانيه، أجبروا شركات التامين بعلاج جميع المؤمنين لديهم بامر الدفاع، عمل الفحص بالمجان، علاج من لا يملك تأميناً على نفقة الدوله هذا وقت الفزعات و التبرعات للعلاج وخاصة لمن لا يملك ، هذا وقت الشدة و لم يمر في التاريخ اصعب منه، هذا وقت التعاون و التكافل الاجتماعي، كل منا عليه مساعدة من يعرف ومن يحتاج مساعدة هذا وقت توزيع الزكاة و الصدقات على المحتاجين ".

 




 

 


 

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