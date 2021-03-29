طبيب أردني لمرضى تخثر الدم : تجنبوا أسترازينكا

الوكيل الاخباري -

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قال استشاري أمراض الكلى والأمراض الداخلية المقيم في ألمانيا الدكتور رباح الشياب، إنه في ظل الوضع الوبائي الحالي في الأردن والانتشار الشديد لفيروس كورونا ما زالت الوقاية واللقاح يتصدران الموقف، إذ تلعب الكمامة الدور الرئيس في الحماية من انتشار الفيروس شديد العدوى والخطورة.وأكد أهمية الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة العامة المتمثلة بغسل اليدين باستمرار والتباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ وارتداء الكمامة، التي تمنع انتشار الفيروس للآخرين وتحمي الإنسان السليم من التقاط العدوى، لافتًا إلى أنها الطريقة الأفضل لمنع انتشار الفيروس التاجي.ودعا الدكتور الشياب الجميع دون استثناء لأخذ المطاعيم المتوفرة بغض النظر عن نوعها أو الشركة المنتجة لها.وذكر أن هناك تقارير ‏تحدثت عن حدوث جلطات دماغية لحالات قليلة جدًا إثر تلقيها لقاح أسترازينكا، مشيرًا إلى أن الفائدة منه تبقى أكبر من آثاره الجانبية، لكنه نصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض زيادة تخثر الدم بأخذ مميعات الدم قبل أخذ هذا اللقاح بساعات أو تجنب أخذه.