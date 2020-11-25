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الأربعاء، 25-11-2020 07:33 م

طبيب أردني يحصل على جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020

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الوكيل الاخباري - حصل مستشار جراحة القلب في مركز الملكة علياء بمدينة الحسين الطبية العقيد الطبيب صلاح الدين الطرابشة، على جائزة التميز الحكومي العربي لفئة أفضل موظف حكومي والتي تمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات بنسختها الأولى لعام 2020.
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وجاءت هذه الجائزة للدكتور الطرابشة نظراً لدوره الفني الإداري المتميز، إضافة لطرحه ما يزيد عن 30 بحثاً علمياً متخصصاً في جراحات القلب المتنوعة، ومشاركاته في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية التي أسهمت بشكل فاعل بتطوير جراحة القلب والبحث العلمي.

وقال العقيد الطرابشة "إن حصولي على هذه الجائزة يعود للدعم المتواصل من مؤسسة الخدمات الطبية الملكية، والتي لم تبخل يوماً بإشراكنا في المؤتمرات وابتعاثنا إلى الدول المتقدمة لنستزيد من العلوم الطبية واكتساب الخبرات، والتي تهدف من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصحي الأردني والمساهمة برفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطن الأردني".

يشار إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبدعم من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف لتكريم الأفراد ذوي الأداء المميز والذين استطاعوا ترك أثر كبير وتغيير ايجابي على الجهات التي ينتمون إليها أو على القطاعات التي يعملون بها، إضافة للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

 




 

 


 

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