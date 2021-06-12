طبيب أردني يطالب الحكومة بتشديد الإجراءات منعا لدخول موجة ثالثة من كورونا

الوكيل الاخباري -

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طالب استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، الحكومة بتشديد الإجراءات لمنع دخول الأردن موجة ثالثة من كورونا.وحذر الطراونة، السبت، من تراخي الحكومة بتطبيق القوانين نتيجة عدم التزام بعض المواطنين بوسائل الوقاية والسلامة العامة لمنع انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن إعادة فتح القطاعات لم يقابله اجراءات رادعة بحق المخالفين.ورأى الطراونة أن حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن لم تصل إلى مرحلة المناعة المجتمعية، في ظل دخول موجة رابعة من الوباء في بعض دول العالم، ما يستدعي التشديد في تطبيق أوامر الدفاع.ولفت الطراونة إلى أن هناك 100 حالة من المتحورات في الأردن تم الكشف عنها مؤخرا، معتبرا ان هذا مؤشر خطير على بدء الموجة الثالثة.كما طالب الطراونة بتمديد ساعات عمل مراكز التطعيم لتمكين عدد من المواطنين الحصول على مطعوم كورونا.