طبيب أردني يفوز بجائزة أمريكية دولية

الوكيل الاخباري - فاز أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب، بجامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد ياسين، بالجائزة الدولية للأكاديمية، ضمن 35 طبيبا من 20 دولة حول العالم، جرى اختيارهم من قبل الأكاديمية الأميركية لأمراض الدماغ والأعصاب. اضافة اعلان





وقال الدكتور ياسين، الثلاثاء، إن الجائزة تمنح بناءً على إنجازات الطبيب المميزة في المجالات السريرية والأكاديمية والأبحاث العلمية، والتي من شأنها المساهمة في تقدم تخصص أمراض الدماغ والأعصاب.



وأشار الطبيب بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، إلى أن الجائزة تتضمن تقديم منحة كاملة لحضور المؤتمر السنوي للأكاديمية في مدينة سياتل بولاية واشنطن في الولايات المتحدة في شهر نيسان المقبل.



وأثنى على جهود العاملين بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس على دعم المبدعين ورعايتهم وتشجعيهم، الأمر الذي يصب في عكس الصورة المثالية الدائمة للنهج الإنساني والتنموي والصحي للأردن تجاه الباحثين والمرضى والمراجعين، والجهود الكبيرة التي تبذل لدعم وتطوير مستوى الرعاية الصحية الحديثة للمجتمعات، وتوفير وتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية المتكاملة لهم بأرقى وأحدث المعايير العالمية.