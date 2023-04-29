طبيب أردني ينقذ حياة طفل في أمريكا - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تبرع أخصائي القلب الأردني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور علي سمارة الزعبي، بنخاعه العظمي لإنقاذ حياة طفل لا يعرفه، بعد خضوعه لعدة فحوصات مخبرية للتأكد من مطابقة نخاعه لجسد الطفل.

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال الزعبي إنه قرر أن يصبح متبرعا بنخاع العظام منذ ثلاث سنوات بعد أن رأى صديقا له قد نجا من مرض سرطان الدم النخاعي الحاد بعد خضوعه لعملية زراعة نخاع العظم.



وأشار إلى إنه بعد تلقيه اتصالاً بأنه محتمل تطابقه مع الطفل يحتاج بشدة إلى زراعة نخاع عظمي، استجاب بسرعة للطلب وقبل التبرع، خضع لفحص طبي وفحوصات مختبرية في منطقة خليج تامبا بفلوريدا.



وأضاف، "كنت تحت تأثير البنج الكامل ولكنني كنت بوضع جيد، لدي بعض الآلام بمنطقة أسفل الظهر بسبب الإبر،لكنني كنت سعيدا لمساعدة الطفل وحريصا بنفس الوقت لمعرفة ما إذا كان سيتحسن ،الطفل حيث آمل ذلك".



ونوه الزعبي إلى أنه يأمل بنشر قصته لتشجيع الآخرين على التبرع وإنقاذ حياة من هم بحاجة، قائلاً : " أتأمل أن تصل هذه الرسالة إلى الناس ليكونوا على دراية ببرنامج التبرع بنخاع العظام، لأنه سيجمع العديد من المتبرعين، وبالتالي المزيد من التطابقات المحتملة للمحتاجين وهذا الإجراء ضروري لنشر الوعي وتثقيف الناس حول العلاج المحتمل المنقذ للحياة."

