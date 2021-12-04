طبيب اردني : أرقام كورونا الحقيقية أكبر من المعلنة

الوكيل الاخباري - قال خبير الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور حسن الطراونة إن الوضع الوبائي في الأردن معقد ويجب احتوائه، وأن هناك ارتفاع بأعداد الوفيات والإصابات والحالات النشطة بفيروس كورونا.



وأضاف الطراونة في تصريحات اليوم السبت أن الأردن بموجة من فيروس كورونا وأرقام كورونا الحقيقية أكبر من المعلنة، معللا ذلك أن الأسر التي يصاب أحد أفرادها بالفيروس لا تجري فحص كورونا لجميع أفرادها.



ولفت الطراونة إلى أن اللقاح لا يحمي بنسبة 100 % من الإصابة بكورونا، بل يقلل من احتمالية الإصابة خمسة أضعاف، مشددا على أن لبس الكمامة والتباعد وأخذ اللقاح معا هما السبيل الوحيد للوقاية من كورونا.



واعتبر الطراونة أن التجمعات من حفلات وغيرها غير أمنية، حيث أن هناك انتقائية في بعض الحفلات والتجمعات ولا تخضع للرقابة، مشددا على أن يكون الأمن الصحي والأمن الوبائي أولوية وطنية.

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