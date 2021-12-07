طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الوكيل الاخباري - حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، الحكومة من الاستمرار في اجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان، نظرا لما تمرّ به المملكة من انتكاسة وبائية وموجة جديدة لانتشار فيروس كورونا.



وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية : "الوضع الوبائي خطير جدا ولا يسمح بالتجمعات، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى أن هناك مليون شخص أصيبوا بالفيروس، ولا شكّ أن الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن اجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في هذه الظروف يشير إلى عدم جدية الحكومة بالتعامل مع الوضع الوبائي.

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