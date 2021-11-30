الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 05:48 م

طبيب اردني : الوضع الوبائي مقلق وصعب جدا

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الوكيل الاخباري - انتقد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، عدم جدية الحكومة بالتعامل مع الموجة الحالية من انتشار فيروس كورونا، وما قبلها، قائلا إن التصريحات المتضاربة والمطمئنة التي صدرت عن الحكومة دفعت المواطنين وحتى المؤسسات الحكومية للتراخي في التعامل مع وباء كورونا.

وتابع الطراونة في تصريحات صحفية : "إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في ادارة الأزمة، ولم تتعامل بجدية مع التحذيرات التي أطلقها المختصون مرارا، وكان التراخي واضحا من قبل المواطنين والحكومة معا، كما أن الحكومة لم تضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع الملف الصحي".

ولفت الى ان الوضع الوبائي مقلق وصعب جدا، والاصابات أضعاف ما يجري اعلانه، ولم يعد أمام الحكومة أية خيارات إلا اتخاذ قرارات جريئة تساهم بالحدّ من الموجة والابتعاد عن تصريحات "نراقب ونتابع"، لأن واجبها العمل وليس المراقبة والمتابعة.

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