طبيب اردني : دخلنا في الموجة الثالثة



الوكيل الاخباري -

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أكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة ارتفاع أعداد حالات الدخول إلى المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا، وذلك نتيجة الالتهاب الرئوي الحاد الذي يصاحب الاصابة.وأضاف في تصريحات صحفية إن الوضع الوبائي أصبح مقلقا، فمن الواضح أن هناك ارتفاعا بالادخالات نظرا لزيادة عدد حالات الاصابة بالفيروس المستجد، ما يؤشر على أننا دخلنا في الموجة الثالثة.وقال إن أيام الأعياد شهدت تجمعات وازدحامات غير مسبوقة وستظهر نتائجها خلال الأسبوعين المقبلين .