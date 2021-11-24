طبيب اردني : عدد الاصابات سيكون اكبر بكثير من الموجة السابقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر الطبيب الأردني وائل الحسامي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية رسوم بيانية تبين تراخي الاجراءات الحكومية على المنحنى الوبائي في المملكة .



ووفق الحسامي ان الرسم البياني الأول (مؤشر صرامة الاجراءات الحكومية) وهو مؤشر من جامعة أكسفورد حيث يبين هذا الرسم أن الأردن مر في ثلاث مراحل هامة من الاجراءات، خلال الثلاث أشهر الماضية وهما انخفاض المؤشر كلما انخفضت الاجراءات بالمقابل نرى دول اوروبية والسعودية تشدد في الاجراءات. مؤكداً ان مؤشّر صرامة الاجراءات الحكومية للجائحة هو مقياس يتراوح بين صفر ومئة.



ووفق الحسامي تشير علامة مئة إلى الاستجابة الحكومية الأكثر صرامة، وهي عبارة عن إغلاق كامل للحدود والمدارس والاقتصاد الأوسع، فيما تشير علامة صفر إلى غياب أيّ تدخّل حكومي.



ولفت الحسامي ان الرسم البياني الثاني يبين المنحنى الوبائي في الأردن وزيادةً في عدد الاصابات فكلما خفت الاجراءت زاد عدد الاصابات و الوفيات.فاي تخفيف بالاجراءات مرافقا بالتراخي من الناس تؤدي الى زيادة بالانتشار المجتمعي نرى اثارها بعد 2-3 اشهر و اما ارتفاع عدد الوفيات يتأخر ارتفاعها عن الاصابات ب 2-3 اسابيع بغض النظر عن دقة الارقام المعلنة من عدمها فتوقعاتي ان عدد الاصابات سيكون اكبر بكثير من الموجة السابقة اما عدد الوفيات فسيصل الى 50% باقل من الارقام السابقة بمعنى ان اعلى عدد وفيات بسبب الكوفيد سيصل الى تقريبا 55-60 وفاة يوميا و السبب بتراجع عدد الوفيات اذا ما قارناه بالسابق بفضل اللقاحات.

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واشار الحسامي ان الحل الاتي هو زيادة صرامة الاجرات الصحية الرسمية و الشعبية و الحل على المدى الابعد سيكون باللقاحات الفعالة .







