طبيب اردني : موجة جديدة في الاردن خلال اسبوعين

الوكيل الاخباري - أكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن الأردن على أعتاب الدخول في موجة انتشار متحوّر اوميكرون من فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن الأردن بدأ بالتعافي من موجة الدلتا، لكنه لن يلتقط أنفاسه لمواجهة الموجة الجديدة.



وتابع الطراونة في تصريحات صحفية إن ميزة اوميكرون هو سرعة الانتشار واصابة أعداد كبيرة جدا، لذلك سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول عدم التعامل مع متحور اوميكرون على أنه متحور معتدل، نظرا لزيادة أعداد الاصابات.

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