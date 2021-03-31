طبيب اردني يتوقع تسجيل 200 وفاة بكورونا في الأردن يومياً

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





توقع الدكتور حسام أبو فرسخ استشاري تشخيص الأمراض، حدوث زيادة على أعداد الوفيات بجائحة كورونا خلال الأسبوعين القادمين وحتى بداية شهر رمضان المبارك.وكتب أبو فرسخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الأربعاء " توقعاتي للكورونا بعد اسبوعين وعلى بداية شهر رمضان سينزل عدد الحالات الى حوالي 2500 اصابة يوميا أكثر أو أقل قليلا".وأضاف : "أعداد الوفيات ستزيد الى ما يقارب 200 وفاة يوميا (ذروة أعداد الوفيات).واعتبر ان هذا الرقم هو " انعكاس للمنحنى الصاروخي في زيادة الاصابات قبل شهر. رحمهم الله جميعا".