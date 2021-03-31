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الأربعاء، 31-03-2021 11:06 م

طبيب اردني يتوقع تسجيل 200 وفاة بكورونا في الأردن يومياً

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الوكيل الاخباري  - توقع الدكتور حسام أبو فرسخ استشاري تشخيص الأمراض، حدوث زيادة على أعداد الوفيات بجائحة كورونا خلال الأسبوعين القادمين وحتى بداية شهر رمضان المبارك.
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وكتب أبو فرسخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الأربعاء " توقعاتي للكورونا بعد اسبوعين وعلى بداية شهر رمضان سينزل عدد الحالات الى حوالي 2500 اصابة يوميا أكثر أو أقل قليلا".

وأضاف : "أعداد الوفيات ستزيد الى ما يقارب 200 وفاة يوميا (ذروة أعداد الوفيات).

واعتبر ان هذا الرقم هو " انعكاس للمنحنى الصاروخي في زيادة الاصابات قبل شهر. رحمهم الله جميعا".

 




 

 


 

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