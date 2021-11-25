طبيب اردني يوجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس بشأن التعليم عن بعد



الوكيل الاخباري - قال مستشار أول طب نفسي أطفال وأحداث أمجد عدنان الجميعان، إن عودة الطلبة إلى مدارسهم تمت في ظل جائحة كورونا المستمرة، الأمر الذي أثار مخاوف أولياء الأمور من عودة التعليم عن بعد.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن عودة الطلبة كانت مختلفة، من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، ما اعتبره غريبا ويصعب تطبيقه من الطلبة.



وعن الصفوف الثلاثة الأولى، أشار الجميعان إلى أن أولئك الطلبة عادوا إلى التعليم الوجاهي وهم فاقدين لجزء من وسائل التواصل الصحيحة، ما جعلهم معرضين للقلق والتوتر والاكتئاب، وارتفاع العصبية لديهم وسرعة انفعالهم العدوانية، الظاهرة عليهم مؤخرا.



وأوضح أنه بسبب عدم وجود أبحاث كاملة عن فيروس كورونا وغرابته، يلجأ معظم الناس في طرح اثباتهم على أمور علمية غير دقيقة "إشاعة".



وعن انتشار الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن انتشارها يؤدي إلى حالة من الإرباك لدى اهالي الطلبة.



ودعا الجميعان إلى التأقلم مع ما سوف يحدث، وإن كان قرار التعليم في المرحلة المقبلة "عن بعد"، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع والنظر بإيجابية، في حال تم فرض "التعليم عن بعد"، والقبول به لما فيه مصلحة للأهالي والطلبة.

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