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الأحد، 05-12-2021 08:56 م

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

كورونا 7


الوكيل الاخباري - قال استشاري الالتهابات الميكروبية الدكتور منتصر البلبيسي، إن الوفيات الـ 46 بكورونا المسجلة في الأردن اليوم الأحد، 40 منهم على الأقل من غير متلقي لقاح كورونا.
 
وأضاف في تصريحات صحفية أن عامل الخطورة المؤدي إلى الوفاة هو غياب التطعيم، وهذا هو أساس الإلحاح على تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا.
 
وأبدى أمله أن يقبل الجميع على أخذ المطاعيم والالتزام بلبس الكمامة والحفاظ على التهوية الجيدة.

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