طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

الوكيل الاخباري - عمّ الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة طبيب الفقراء في محافظة المفرق الدكتور فارس اشرق لبن "أبو أحمد"، بعد معاناة مع المرض.

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وكان الطبيب المرحوم يقدم خدماته الطبية الانسانية للفقراء بشكل شبه مجاني، بحيث كان يتقاضى كشفية بقيمة 3 دنانير فقط، وفي أغلب الأحيان يقدم علاجه للمواطنين بشكل مجاني.

ولم يمنع مرض السرطان الدكتور فارس من آداء واجبه الانساني، إذ استمر بتقديم العلاج للمواطنين رغم إصابته بمرض السرطان.

وفضل المرحوم العيش بين أبناء بلده في منطقة مغير السرحان بمحافظة المفرق على أن يستمر بالعيش في ايطاليا، وفتح عيادته الطبية في البلدة ليبقى قريباً من أبناء المجتمع.

أسرة "الوكيل الاخباري" تقدم أحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.