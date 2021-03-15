طبيب جديد يلتحق بشهداء الواجب - شاهد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، وفاة طبيب جديد بفيروس كورونا ويدعى (كمال محمد دقة).

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ولفت الطراونة، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الطبيب في بداية الستينات من عمره ، والتحق بقافلة شهداء الواجب فجر أمس الأحد ، في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان ، حيث كان يتواجد على أجهزة التنفس الاصطناعي.

"ويعمل الطبيب في القطاع الخاص ، وله عيادة خاصة ، تخصّص الأشعة ، وقد عُرف عنه السيرة المحمودة ، وحسن أخلاقه ومساعدته للآخرين"، وفق الطراونة.

ونعت نقابة الأطباء ، الدكتور دقة عبر صفحتها على "الفيسبوك" :

نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى

الزميل الدكتور كمال محمد موسى دقة

والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب،

ويتقدمون من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ







