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طبيب: ذروة الموجة مع بداية الفصل الدراسي وعدد الإصابات الفعلي أكثر مما ينشر

الخميس، 03-02-2022 01:11 م

طبيب: ذروة الموجة مع بداية الفصل الدراسي وعدد الإصابات الفعلي أكثر مما ينشر

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الوكيل الاخباري - قال عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيس لجنة الصحة الدكتور ابراهيم البدور إن ذروة الموجة الحالية " الرابعة" من فيروس كورونا سوف تأتي مع بدء الفصل الدراسي الجديد.

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وبين البدور لـ " الوكيل الإخباري" أن العدد الحقيقي للاصابات اليومية أكثر مما يعلن عنه، مؤكداً أنه يجب إيجاد خطط بديلة في حال حدوث ارتفاع كبير بالاصابات، منوهاً إلى أن معدلات الدخول إلى الآن في المستشفيات معقولة.


وأكد أنه ربما في المستقبل يحدث تغير جديد على الفيروس، وبالتالي يجب التحوط لكل شيء، مضيفا أن تلقي الجرعة المعززة مهم لتقليل عدد الاصابات.


وقال ان كل من في الأردن سوف يصاب بالمتحور أوميكرون ، مشيرا الى 70% ممن تلقوا الجرعة الثانية سوف يصابون بالفيروس. 

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