طبيب شاب يلتحق بقافلة شهداء الواجب

الوكيل الإخباري - نعت نقابة الاطباء الاردنية الدكتور الشاب ابراهيم عبد الرؤوف صبري قني، والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، بسبب فيروس كورونا.

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وكان القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد الطراونة قد أكد، أن عدد الأطباء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا منذ بدء الجائحة (14) طبيبا، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة الشاب إبراهيم.

وأضاف:" لقد تم البحث مع وزارة الصحة ، في الإجراءات الصحية التي يُجدر أن تتوافر في سبيل الحد من وفيات كورونا بين صفوف الأطباء ، من خلال اعتماد مواد خاصة شأنها منع تسلل الفيروس إلى أجساد الكوادر الطبية ".







