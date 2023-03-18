طبيب طوارئ يروي تفاصيل وفاة موظف كافتيريا الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- نعى طبيب الطوارئ في مستشفى الجامعة الاردنية موظف كافتيريا الجامعة الأردنية "عمو مجدي" بكلمات مؤثرة .



وكتب في صفحته عبر "فيسبوك" هذا الرجل الطيب، اذكره في سنواتي الاولى في مرحلة البكالوريوس، كنا نمضي ساعات طِوال في مكتبة كلية التأهيل، وكان هو يتحفنا بما لذ وطاب بصنع يديه.



تدور الايام وتمر السنوات ويشاء الله ان يأتي اليوم الذي اكون فيه مقيم الطوارئ المسؤول في هذا اليوم.



وروى الطبيب تفاصيل وفاة موظف الكافتيريا "عمو مجدي " مبينا أنه وصل الى الطوارئ بألم حاد في الصدر وفي لحظات ينطق ( لا اله الا الله) ويفقد الوعي.



وأضاف أن تم نقله الى غرفة الانعاش مباشرة وإجراء غمار انعاش قلبي لمدة قاربت الساعة واستخدام جميع محاولات الطب من ادويه وريدية وصعقات كهربائية لكن مشيئة الله نافذة وقدره المكتوب اقوى من اعتى علوم الطب

لترتقي روحه إلى بارئها في ساعة العصر الاخيرة من يوم أمس الجمعة.



وبين أن هذا الرجل الطيب كان ختام كلامه لا إله إلا الله وختامه كان في الساعات الاستجابة من يوم الجمعة.



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