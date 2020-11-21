طبيب يبشر الاردنيين بشأن عقار لمرضى كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، الدكتور ضرار البلعاوي، إن إدراج وزارة الصحة عقار Favipiravir لمرضى كورونا في الأردن، خبر جيد ويدعو للتفاؤل.وأوضح بلعاوي في تصريحات صحفية أن هذا العقار مضاد للفيروس ويجب أن يعطى بوصفة طبية دوائية، مشيرا إلى أن الدواء استخدم منذ عام 2002 على مجموعة من الأمراض، مؤكدا أنه يسرع الشفاء من الفيروس ويحسن حالة الرئة.وقال مستشار العلاج الدوائي والسريري، إن عقار Favipiravir دواء آمن جدا، مشيرا إلى أنه لا يعطى للنساء الحوامل ولمن يعانون من التهاب الكبد.