طبيب يُحذر من عمليات تجميل في الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر الطبيب بهاء الرضاونة من عمليات تجميل تتم بأيدي غير متخصصة في الأردن.



وقال عبر حسابه على موقع فيسبوك، "ان مريضه دخلت إحدى المستشفيات الخاصة كحالة طارئة ووضعها حرج جداً ووظائف الكلى عندها في تدهور، كل هذا حدث بعد قيامها بعملية شفط دهون في احد مراكز التجميل في الأردن".



وأضاف: "بعد التحقيق والمداهمة من قبل الزميلة الدكتورة مها فاخوري وهي عضو في نقابة الأطباء تبين انه ليس مركز تجميل، واتضح أنه صالون تجميل ويعمل عمليات تجميل شفط دهون و فلر وبوتوكس بأسعار رخيصة، ومن يقوم بها ليس طبيب".



ودعا إلى ضرورة التأكد من المكان الذي سيتجه إليه الشخص من أجل العلاج أو الخضوع لعمليات تجميلية، لأن الاختيار الخاطئ قد يؤدي إلى الوفاة.

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