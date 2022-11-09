طبيب يحذر من نوع خاص من جرثومة " اي كولاي " يشكل خطراً ويوضح الأعراض

الوكيل الإخباري -أكد أخصائي أمراض الباطنية الدكتور فراس الطراونة أن جرثومة " اي كولاي" هي بكتيريا عضوية متعايشة وتستوطن في الأمعاء عند الإنسان والحيوان.

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وقال الطراونة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن "اي كولاي" لها الكثير من الانواع اغلبها لا تشكل أي أعراض على المصاب أو خطر الا نوع خاص منها يدعى إي كولاي O157 حيث تُعد اكثر سمية تؤدي لمتلازمة تسمى "متلازمة تحلل الدم اليوريميّة" التي قد تسبب في بعض الحالات الوفاة عند البالغين والأطفال.



وأشار ان غالبية الانواع من جرثومة "أي كولاي" تكمن اعراضها بـ "إسهال عابر ، التهاب المجاري البولية ، التهاب المجاري التناسلية لدى النساء" وتظهر هذه الأعراض من 3-4 ايام كحد اقصى .



وحول جرثومة "اي كولاي " O157 “ أشار الطراونة انها تسبب متلازمة تدعى " متلازمة تحلل الدم اليوريميّة" وتتمثل أعراضها بألم شديد جداً في البطن ، إسهال دموي ، استفراغ متكرر ، ارتفاع درجة الحرارة فوق 39 درجة ، مما يؤدي الى اعتلال وظائف الكلى وتكسر الدم التي قد تستدعي الادخال الى العناية الحثيثة وغسيل الكلى وتشكل نسبة الوفاة بهذا النوع قرابة 50% من الحالات وفقا للطراونة.



وأكد أنه تم رصد مثل هذا النوع سابقا في المملكة وتم علاجه .

وأوضح الطراونة أن مسببات هذه الجرثومة تكمن في تناول الخضار الغير مغسول جيداً وأكل اللحم غير المطبوخ جيدا والماء الملوث.



واكد ان طرق نقل العدوى بين الأشخاص تتمثل بلمس لعاب الشخص المصاب او البراز واشار أنها لا تنتقل عن طريق الرذاذ وممكن ان تنقل من الحيوانات المصابة بنفس الطريقة .



ووجه مجموعة من النصائح للوقاية من هذه الجرثومة وهي طهو اللحم جيداً وغسل الورقيات ويفضل نقع المواد الغذائية مسبقا بالماء والملح او الخل ، والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كحد ادنى ، وعدم مخالطة الشخص المصاب ومن الذين تظهر عليهم الأعراض .