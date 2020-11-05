طبيب يحمل سعد جابر مسؤولية خسارة معركة كورونا !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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حذر أخصائي الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من استمرار ارتفاع عدد الاصابات بين الكوادر الطبية والصحية بسبب ممارسات بعض المصابين واخفاء الاصابة عن الأطباء.واضاف في منشور له عبر منصة فيسبوك، إن الأردن يمتلك اقل من 3 أجهزة "ECMO" ، مشيرا أن "الجهاز يحل مكان الرئتين في حال عدم مقدرة جهاز التنفس الاصطناعي على حل مشكلة نقص الاوكسجين الكبير الحاصل نتيجة تضرر الرئتين ويقوم بإيصال الأوكسجين".وأضاف "السؤال الصريح للحكومة السابقة ممثلة بوزير الصحة السابق سعد جابر وهو طبيب قلب ويعرف هذا الجهاز جيدا لماذا لم يتم الاستعداد لهذه المرحلة ؟؟؟لماذا تم ترك القطاع الطبي عائم يواجه مصير مجهول".وقال الطراونة " نحن في خطر كبير ولَم نعمل شيء طول فتره ستة اشهر سابقة للاستعداد لهذه المرحلة ، ارواح الاردنيين تزهق بس اخطاء شخصية كوميدية".