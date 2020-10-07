طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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توقع الدكتور حسام أبو فرسخ، استشاري تشخيص الأمراض، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ، أن يصل عدد المصابين فى الأردن الى أكثر من نصف مليون شخص مصاب، موضحًا انه قد يكون عدد الاصابات الرسمية أقل من الاصابات الفعلية ، مذكراً أن عدد الاصابات الفعلية في أي مكان هي عشرة أضعاف الاصابات المكتشفة.وقال الدكتور الأردني : أنه من المتوقع حدوث موجة ثالثة وربما أخيرة ستأتي في نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع ولكنها ستكون أقل حدة.كما توقع أن تظهر اللقاحات بعد شهر نيسان 2021 ، أي أن اللقاحات في معظمها ستأتي في الوقت الضائع ولن يكون لها هذه الفائدة.ودعا الدكتور حسام بإتخاذ إجراءات السلامة حتى اجتياز هذه الفترة .