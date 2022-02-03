طبيب ينفي وجود مواد تؤثر على الجينات الجنسية للانسان في لقاح فايزر

الوكيل الاخباري - نفى عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، أن يكون لقاح فايزر يحتوي على مواد تؤثر على "الجينات الجنسية" لدى الإنسان سواء صغار السن أو الكبار.
وقال بلعاوي، لـ " الوكيل الاخباري" إن ما يشاع عن وجود مادة مساعدة في لقاح فايزر (microRNA ) ليس لها أي علاقة بالتركيبة الجنسية في الأجسام أو في بروتين (Wnt signaling pathway).
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أوضح، أن كل ما يشاع عن وجود مواد تغير التركيبة الجنسية أو الهرمونات في الجسم غير صحيح على الإطلاق وهو أمر غير علمي.
وانتشر تسجيل صوتي "مجهول المصدر" عبر تطبيق واتساب، يقول فيه صاحب التسجيل إن لقاح فايزر يحتوي على مواد تعزز المثلية الجنسية لدى الأطفال.
واكدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الأردنية عدة مرات ان جميع لقاحات كورونا آمنة على الانسان.
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