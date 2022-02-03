طبيب ينفي وجود مواد تؤثر على الجينات الجنسية للانسان في لقاح فايزر

الوكيل الاخباري - نفى عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، أن يكون لقاح فايزر يحتوي على مواد تؤثر على "الجينات الجنسية" لدى الإنسان سواء صغار السن أو الكبار.

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وقال بلعاوي، لـ " الوكيل الاخباري" إن ما يشاع عن وجود مادة مساعدة في لقاح فايزر (microRNA ) ليس لها أي علاقة بالتركيبة الجنسية في الأجسام أو في بروتين (Wnt signaling pathway).