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الخميس، 23-03-2023 11:39 م

طبيب يوجه نصائح هامة للأردنيين بشأن الصيام

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أخصائي الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية وأمراض النوم الدكتور محمد الطراونة إن الصوم يسهم بدفع الفيروسات والبكتيريا عن الجسم ومنها فيروس كورونا، فالصيام لفترات طويلة وللأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية وبخاصة بوظائف الكلى أو الضغط أو السكري، يعطي الفرصة للأمعاء، لتتخلص من الشوائب العالقة بها، ويحفز الجسم لإنتاج كريات الدم البيضاء، وهي الأهم بجهاز المناعة، والتي تجعل الجسم بحالة الدفاع لمواجهة البكتيريا والفيروسات والتخلص منها بحالة تعرضها للجسم.

وفيما يتعلق بجفاف الحلق نهار رمضان وتأثير الفيروس في ذلك، اكد الطراونة في توضيح لموقع الوكيل الاخباري انه كلام غير علمي وليس دقيقا ولا مثبتا، مبينا أن الإنسان يتأثر من كمية الفيروس والظروف التي تعرض لها، وقوة المناعة في اللحظة التي تعرض فيها للفيروس والوصول إليه، موضحا أن الصيام يسبب الجفاف ويزيد احتمال تخثر في الدم ومشاكل بوظائف الكلى للأشخاص الذين لديهم مشاكل في القلب والكلى.

وحول تقوية جهاز المناعة في شهر رمضان، حث الطراونة، على تناول المواد الغنية بالبروتينات والمعادن والفيتامينات كالخضار والفواكه، وممارسة الرياضة بما لا يقل عن 60 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيا، والنوم الكافي لبناء الجسم، على أن لا يقل عن 8 ساعات يوميا، وشرب 3 لترات ماء للانسان، والمحافظة على الصحة الذهنية والبدنية كالقراءة والاتصال مع الأصدقاء.

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