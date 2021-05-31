طبيب يوجه نصيحة للحكومة لكبح جماح كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة حول أعداد متلقي مطعوم كورونا مازالت متواضعة، داعيا إلى تأمين كميات اضافية من اللقاحات للوصول إلى صيف آمن كما تعلن الحكومة.وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن وزارة الصحة مطالبة بالتعاقد مع الشركات على كميات أكبر، وتنويع مصادرها، والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية لزيادة حصة الأردن من اللقاحات عبر ائتلاف كوفاكس.وطالب الوزارة بتخفيف الاجراءات البيروقراطية لعملية التسجيل والبدء بتجربة الأيام المفتوحة للمتخلفين عن مواعيدهم، وزيادة عدد مراكز التلقيح وزيادة عدد ساعات دوام المراكز لتتمكن من استيعاب الاعداد بشكل أكبر.