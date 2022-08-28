طب العلوم والتكنولوجيا تحصل على الاعتمادية الدولية الفيدرالية

الوكيل الاخباري- حصلت كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا على الاعتمادية الدولية الفيدرالية للتعليم الطبي لبرنامج البكالوريوس "دكتور في الطب" لمدة أربع سنوات، والتي تمنح من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إنه بموجب هذا الاعتماد سيكون خريجو كلية الطب في الجامعة معتمدين من قبل الفدرالية الدولية للتعليم الطبي، مؤكدا أن حالة الاعتراف هي مقياس جودة للتعليم الطبي في الكليات المعتمدة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وبذلك تكون كلية الطب حققت إنجازا في مجال تحقيق المعايير الدولية من قبل اللجان المعتمدة.



وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الكوادر الأكاديمية والإدارية في كلية الطب الذين وفروا المتطلبات الأساسية اللازمة لتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو مؤشر على المستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة بشكل عام وكلية الطب بشكل خاص.